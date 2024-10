Instagram: in arrivo la "Social Library" per organizzare i contenuti condivisi

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali da parte di Meta sulla data di uscita di questa nuova funzionalità. Tuttavia, l'idea della "Social Library" non è male e rappresenterebbe un aggiornamento più utile di tante altre funzioni aggiunte di recente sul social di proprietà di Meta; per il nuovo modo per condividere il proprio account, ovvero le card profilo, abbiamo invece più dubbi.

La "Social Library" potrebbe rivelarsi utile in particolare per chi utilizza Instagram come strumento di comunicazione e condivisione con gli amici, permettendo di conservare e ritrovare facilmente foto, video e altri ricordi condivisi nelle chat. Inoltre, la possibilità di cercare tra i contenuti salvati o a cui si è messo "Mi piace" renderebbe più semplice l'accesso a informazioni e ispirazioni di ogni tipo, visto che attualmente provare a fare qualcosa del genere è un incubo.

Non resta insomma che attendere ulteriori dettagli da parte di Instagram per scoprire quando e se la "Social Library" sarà davvero disponibile per tutti gli utenti e quali saranno le sue funzionalità complete. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti qua sotto se trovereste utile questa nuova opzione.