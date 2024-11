Se Deus Ex uscisse oggi lo prenderebbero per un documentario, dice Warren Spector

"Esaminerei altre tematiche che potrebbero risultare più rilevanti, pressanti e meritevoli di essere esplorate", ha spiegato, aggiungendo di non capire assolutamente come mai Embracer Group abbia accantonato una proprietà intellettuale così brillante e dotata di un enorme potenziale.

"Tutte quelle cose galleggiavano nello spirito dell'epoca, dunque è chiaro che realizzare un gioco capace di affrontare temi del genere era per me la cosa più ovvia da fare", ha raccontato l'autore, che però dovendo tornare sul franchise oggi farebbe le cose diversamente .

"Se qualcuno realizzasse Deus Ex oggi, verrebbe percepito come un documentario", ha spiegato Spector, facendo riferimento al mondo distopico in cui è ambientata la serie e alle fazioni senza scrupoli che lottano per controllarlo.

Nel corso di un'intervista, Warren Spector ha detto che se Deus Ex uscisse oggi lo prenderebbero per un documentario , tanto sono attuali le tematiche che la celebre saga era solita affrontare, in maniera peraltro brillante.

Deus Ex non tornerà?

Come ricorderete, lo scorso gennaio è emersa la notizia secondo cui un gioco di Deus Ex è stato cancellato e parte di Eidos licenziata: un brutto colpo per i pur numerosi fan della saga creata da Warren Spector, che come detto non si spiega i motivi di una situazione simile.

Alla luce di questi sviluppi, appare difficile immaginare che Deus Ex possa tornare in qualche modo, anche se in realtà nel mondo dei videogiochi nulla può essere escluso in maniera assoluta: magari a un certo punto qualcuno esprimerà la volontà di recuperare il brand.