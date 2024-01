Deus Ex: un gioco è stato cancellato e parte di Eidos licenziata, il report di Bloomberg

Il noto giornalista videoludico Jason Schreier ha pubblicato tramite Bloomberg un nuovo report secondo il quale la compagnia Embracer Group AB - al centro dell'attenzione da tempo per i svariati licenziamenti all'interno dei suoi innumerevoli team di sviluppo - avrebbe cancellato il nuovo capitolo di Deus Ex in sviluppo presso Eidos, licenziando 97 sviluppatori del team. I licenziamenti sono stati confermati da Eidos.

Schreier scrive: "L'azienda svedese di videogiochi Embracer Group AB sta cancellando un videogioco dell'amata serie Deus Ex dopo due anni di sviluppo e licenzierà un certo numero di dipendenti come parte di un'iniziativa in corso per tagliare i costi, secondo quanto riferito da persone a conoscenza delle decisioni."

"Eidos, lo studio di Montreal, Canada, che si occupava del gioco, si concentrerà invece su un franchise originale. Il progetto cancellato di Deus Ex, che non era ancora stato annunciato, sarebbe dovuto entrare in produzione nel corso dell'anno, hanno dichiarato le fonti, che parlano in forma anonima perché non sono autorizzate a comunicare con la stampa."