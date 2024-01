Final Fantasy 7 Rebirth: mantenere la storia originale intatta avrebbe attirato solo i nostalgici

"Dato che i fan della serie sono molti, ho ritenuto essenziale mantenere la maggior parte degli elementi del gioco originale." Ha spiegato Kitase , che poi ha aggiunto: "D'altra parte, se avessimo semplicemente seguito la storia originale, lasciandola invariata, avrebbe attirato solo la nostalgia della gente. Abbiamo aggiunto i Numen come nuovo elemento per "scuotere" un po' la storia e quindi creare una sensazione d'anticipazione verso il proseguimento degli eventi. Penso che si sia già rivelato d'interesse per i fan."

Stando al produttore Yoshinori Kitase, lasciare intoccata la storia di Final Fantasy VII in Final Fantasy 7 Rebirth , e nel progetto del remake in generale, avrebbe attirato solo i nostalgici . Kitase ha toccato l'argomento in un'intervista concessa al PlayStation Blog, cui ha partecipato anche il creative director Tetsuya Nomura.

Una storia simile, ma diversa

Comunque sia, su quello che accadrà ai personaggi in Final Fantasy 7 Rebirth, il creative director Tetsuya Nomura non vuole dare grosse anticipazioni: "Qualsiasi cosa io dica darà un indizio su quel che accadrà," ha spiegato, per poi aggiungere: "L'unica cosa che posso dire è che voglio che i giocatori guardino ciò che li attende alla fine di Final Fantasy VII Rebirth e lo provino in prima persona piuttosto che di seconda mano. Persone diverse risponderanno in maniera diversa, ma penso che vorranno ricercare quel sentimento, qualunque sia, e partire subito per il loro nuovo viaggio."

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024 in esclusiva temporale per PS5. Le altre versioni non sono state ancora annunciate, ma possiamo dare quasi per scontata una futura versione PC.