Lo State of Play di gennaio è stato confermato ufficialmente: vediamo data, ora e giochi

Sony ha ufficialmente annunciato il prossimo State of Play e, come era stato predetto, includerà molteplici giochi. La data dell'evento è fissata per il 31 gennaio 2024 alle 23:00 ora italiana.

Lo State of Play includerà ben 15 giochi, compresi Stellar Blade e Rise of the Ronin per i quali vi sarà una ampia presentazione. In totale, l'evento durerà 40 minuti, il che significa che sarà abbastanza rapido considerando il numero di giochi previsti.

Viene anche affermato che ci sarà spazio sia per PS5 che per PS VR2, per i giochi in arrivo nel 2024 e oltre.