Final Fantasy 7 Rebirth: spiegata l'importanza di Sephiroth e Aerith nella storia

A questo punto fate bene attenzione, perché di seguito saranno date della anticipazioni su Final Fantasy 7 Rebirth. Se non volete averne, non continuate a leggere oltre.

Il produttore Yoshinori Kitase e il direttore creativo Tetsuya Nomura hanno parlato dell'importanza dei personaggi di Sephiroth e Aerith nella storia di Final Fantasy 7 Rebirth in un'intervista concessa al PlayStation Blog. A quanto pare sarà addirittura maggiore rispetto a quella che avevano nell'originale. In particolare Sephiroth sarà maggiormente approfondito, come spiegato

Due personaggi fondamentali

Su Sephiroth, Kitase ha spiegato subito in che senza gli sarà dato più spazio: "La storia in Final Fantasy VII Rebirth comincia dopo la fuga del team da Midgar e continua fino alla Capitale Dimenticata. Nel gioco originale, Sephiroth compare a malapena in questa sezione, ma in Final Fantasy VII Rebirth è la forza trainante della storia in questo vuoto. È rappresentato in maniera ancora più approfondita che nel gioco originale e secondo me ciò lo rende un protagonista ancora più carismatico e intrigante di prima." Quindi ha elaborato spiegando più nel dettaglio: "La scena all'inizio del gioco in cui Sephiroth si unisce al vostro party e combatte insieme a Cloud è stata molto emozionante. Una delle caratteristiche distintive di questo gioco è il nuovo sistema di sinergia dove i personaggi fanno squadra per eseguire attacchi combinati e vedere Cloud e Sephiroth lottare insieme in questo modo è stato molto emozionante."

Sephiroth avrà più spazio in Final Fantasy VII Rebirth

A quanto detto da Kitase, Nomura ha aggiunto: "L'evoluzione dei personaggi non è stata una mutazione improvvisa: abbiamo visto cambiamenti graduali nel corso di vari spin-off e in Final Fantasy VII Remake stesso e stanno evolvendo ulteriormente in Final Fantasy VII Rebirth. Di tutti i personaggi Sephiroth in particolare è comparso in vari giochi diversi, aggiungendo più dettagli con ogni comparsa e rendendolo un personaggio sempre più profondo.

In un certo senso, stiamo vedendo questa rappresentazione evoluta e approfondita di Sephiroth come il suo "ritorno" alle radici nella serie remake e quindi naturalmente la sua presenza sarà molto più profonda e chiara che nell'originale. D'altro canto, i fan ora sanno molto di più e capiscono Sephiroth molto meglio, quindi mi auguro che i giocatori possano vedere ancora meglio l'attrattiva del personaggio di Sephiroth."

Riguardo ad Aerith, Kitase ha esordito spiegando: "Il destino di Aerith è uno dei temi più importanti della storia di Final Fantasy VII Rebirth. Voglio veramente che le persone giochino al gioco e lo sentano in prima persona, quindi non dirò molto altro qui, ma nel paragonare questa scena al modo in cui era stata presentata nell'originale, sono certo che i giocatori proveranno una vasta gamma di emozioni causate da quell'attenzione extra al dettaglio nel modo in cui sono stati rappresentati i personaggi."

Per il resto vi ricordiamo che Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio in esclusiva temporale per PS5.