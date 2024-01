Xbox Game Pass: una nuova funzionalità in arrivo fornisce informazioni utili

Lanciando un gioco che è destinato ad essere rimosso dal catalogo , un messaggio indicherà all'utente la prossima uscita dal servizio, dando modo di sapere quanto tempo abbiamo a disposizione prima che questo non sia più giocabile liberamente dal catalogo personale.

In sostanza, si tratta di un'integrazione alle informazioni che possono essere ottenute sui giochi appartenenti al catalogo dell'utente nella sezione "I miei giochi e app", in questo caso con una segnalazione specifica riguardante l'eventuale prossima uscita del titolo da Xbox Game Pass.

Come riferito anche da Gamespot, Xbox Game Pass sta per ottenere una nuova funzionalità che potrà fornire informazioni utili agli abbonati al servizio, in particolare segnalando la prossima uscita dal catalogo di alcuni giochi.

Una nuova esperienza nella Guida Xbox

Xbox Game Pass continua ad evolversi

Tale funzionalità consentirà inoltre di accedere più velocemente e direttamente allo Store, per effettuare eventualmente l'acquisto del gioco in uscita sfruttando lo sconto collegato alla sua appartenenza al catalogo di Xbox Game Pass, almeno finché è presente.

Inoltre, gli utenti Game Pass potranno ottenere una "nuova esperienza" in alcune sezione della Guida Xbox, sebbene su questa non ci sia ancora molta chiarezza, ma l'update verrà messo a disposizione presto per gli utenti del cicolo Alpha Skip-Ahead, dunque avremo modo di saperne di più tra poco.

Dopo il periodo di test, l'update verrà messo a disposizione di tutti in un momento successivo, con maggiori informazioni che verranno pubblicate da Microsoft nei prossimi mesi. Nel frattempo, rimaniamo in attesa dell'annuncio sui prossimi giochi di Xbox Game Pass: abbiamo un'idea di quelli in arrivo a febbraio 2024, ma Open Roads è stato appena rinviato al mese successivo.