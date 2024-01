Xbox 720 esisteva e secondo i fan era anche meglio di quello che poi è stata Xbox One

La tanto favoleggiata Xbox 720 , che doveva succedere a Xbox 360 , non era solo una voce di corridoio fasulla, ma un progetto vero e proprio, cui è subentrato quello di Xbox One . Questo è quanto emerso da alcuni documenti interni di Microsoft risalenti al 2012, con i fan che considerano la console cancellata come migliore di quella arrivata effettivamente sul mercato.

Una console che piace

Xbox 720 doveva essere molto diversa da Xbox One. Il prezzo di partenza doveva essere di 299 dollari e avrebbe dovuto essere sei volte più potente di Xbox 360. Come Xbox One, doveva essere un apparecchio per l'intrattenimento a tutto tondo, che avrebbe dovuto funzionare come hub per i giochi console, ma che avrebbe anche permesso agli utenti di giocare i titoli mobile sulla TV passando dalla console.

Stando al progetto, doveva essere retrocompatibile con tutti i giochi di Xbox 360 (funzione che Xbox One ha avuto solo più tardi), non sarebbe stato necessario essere sempre online per giocare in single player e non ci sarebbero stati sistemi per limitare la condivisione dei giochi da parte degli utenti. Insomma, tutto il contrario di quanto fu pubblicizzato per Xbox One e che causò non pochi problemi al marketing di Microsoft.

Naturalmente si tratta solo di un progetto, quindi non sappiamo a che livello di sviluppo sia arrivato. I fan di Xbox sono però tutti d'accordo nel dire che se l'erede di Xbox 360 fosse stata Xbox 720, l'avvio della generazione Xbox One / PS4 non sarebbe stato così drammatico per Xbox.