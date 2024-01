Warhammer 40.000: Henry Cavill aggiorna sull'adattamento di Amazon Prime Video

L'attore Henry Cavill ha fornito un aggiornamento sull'adattamento di Warhammer 40.000 per Amazon Prime Video. In una recente intervista con Collider, durante la promozione del suo film thriller di spionaggio Argylle, l'attore meglio - noto per il ruolo di Superman e di Geralt di Rivia in The Witcher - ha dichiarato che la produzione di Warhammer 40.000 è attualmente in corso.

Sebbene Cavill non sia stato in grado di condividere alcun dettaglio durante la discussione, né di indicare quando potremmo vedere l'adattamento sullo schermo, ha detto: "Stanno accadendo grandi cose e siamo molto eccitati".

Questo conferma che la produzione è ancora in corso e che l'attore (e produttore) è ancora pienamente parte del progetto.