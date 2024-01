Suicide Squad Kill the Justice League, i server potrebbero tornare online 'presto'

L'informazione proviene da un tweet di Suicide Squad Kill the Justice League, che potete vedere qui sopra. Purtroppo per il momento non è stato dato un tempo di completamento della correzione.

Con i server offline, nessuno può giocare visto che Suicide Squad Kill the Justice League richiede la connessione costante. Per fortuna, però, il disagio potrebbe presto terminare visto che il team ha identificato il problema e sta correggendo il tutto.

Non tutte le ciambelle escono col buco ma questa aveva un insetto dentro. Suicide Squad Kill the Justice League è arrivato in accesso anticipato ma i suoi server sono subito stati messi offline a causa di un bug molto grave, che causava in pratica il completamento immediato della campagna principale.

Il messaggio completo di Rocksteady

Il tweet completo di Rocksteady recita come segue, in traduzione: "Abbiamo identificato il problema che colpiva i profili dei giocatori e stiamo testando una soluzione. Speriamo di implementarlo e di riportare il gioco online il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza."

Ovviamente non è piacevole che chi ha pagato per poter ottenere il gioco in accesso anticipato perda questo tempo aggiuntivo: speriamo che questo sia l'unico problema serio per Suicide Squad Kill the Justice League al momento della pubblicazione.

Nel frattempo vi ricordiamo che la lista trofei PlayStation di Suicide Squad Kill the Justice League è stata svelata.