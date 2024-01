Avowed non conterrà storie d'amore tra compagni, in controtendenza con molti RPG

Nonostante le romance, ovvero le storie d'amore tra i personaggi del gioco, fossero presenti in Pillars of Eternity 2: Deadfire e altri titoli del team, queste non sono previste in Avowed, perché semplicemente Obsidian si è voluta concentrare su altro.

Tra le caratteristiche che sono emerse su Avowed , il nuovo RPG in prima persona di Obsidian, c'è anche il fatto che, a differenza di molti altri RPG attuali, non prevede delle romance tra compagni del party, come riferito dagli sviluppatori a Eurogamer.net.

Obsidian si è concentrata su altro

Avowed non ha tempo per l'amore

"Per renderle efficaci, bisogna investirci del tempo", ha spiegato il director Carrie Patel, "bisogna anche bilanciare tutto quello che bisogna inserire all'interno di una relazione romantica per assicurare che anche chi non sceglie di seguire i percorsi romantici possano comunque avere un'esperienza completa e soddisfacente con questi compagni", elementi che, a quanto pare, per gli sviluppatori di Avowed risultavano secondari rispetto allo sviluppo di altri aspetti.

Le romance sono ormai una caratteristica imperante negli RPG di grosso calibro, come abbiamo visto in diversi titoli BioWare e anche in quelli di Larian, tra i quali chiaramente Baldur's Gate 3, ma Avowed evidentemente non ha intenzione di seguire questo trend.

Per come Obsidian ha strutturato le storie e le relazioni tra i personaggi, le storie d'amore non avrebbero dunque trovato spazio o avuto particolare senso: "volevamo anche evitare quella sensazione bizzarra che emerge quando ci si trova a dover salvare il mondo insieme a una persona con cui magari abbiamo appena rotto una relazione, pur continuando a viaggiare insieme", ha spiegato Patel.