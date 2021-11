Marketing videoludico, i dieci più grossi fallimenti a partire dall'annuncio di Xbox One in video

Il canale YouTube WatchMojo.com ha pubblicato un video in cui sono raccolti dieci dei più grossi fallimenti del marketing videoludico, a partire dall'annuncio di Xbox One. Si tratta di un filmato che riporta alla mente infauste memorie, ma anche momenti molto divertenti, a ben vedere.

Se non avete voglia di guardare il filmato e farvi coinvolgere da un attacco di nostalgia negativa, eccovi l'elenco dei momenti mostrati:

10. La presentazione di Xbox One (ricorderete sicuramente il meme TV TV TV)

9. La falsa manifestazione contro Dante's Inferno

8. L'AMA di THQ Nordic su 8chan

7. La festa alla greca per lanciare God of War 2

6. Le notizie false su Call of Duty: Black Ops III

5. L'allarme bomba di Ubisoft

4. Acclaim si propone di pagare le multe per eccesso di velocità ricevute nel giorno di lancio di Burnout 2

3. La macelleria Wesker & Son di Resident Evil 6

2. Hitman uccide i vostri amici idioti su Facebook

1. La campagna di PSP "White is Coming"

Nel video ci sono anche delle menzioni d'onore, come ad esempio la campagna "Tua madre odia Dead Space 2" o il lancio a sorpresa del Sega Saturn negli Stati Uniti. C'è anche la presentazione di Wii U, tanto per non farsi mancare niente.