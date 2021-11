ESL Italia Championship riparte il 27 novembre con la XX edizione

ProGaming Italia ha annunciato il ritorno dell'ESL Italia Championship il 27 novembre 2021. Si tratta del più importante campionato della scena esport nazionale, giusto ormai alla XX edizione. La nuova edizione comprenderà due titoli inediti sulla scena competitiva italiana: Apex Legends e Pokémon Unite, entrambi giocati in cross platform per la prima volta nella storia del torneo.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

La principale novità della nuova edizione è costituita dal fatto che ogni giocatore potrà formare il proprio team e gareggiare in una delle due competizioni, dalla piattaforma preferita (verificando il regolamento ufficiale e dispositivi compatibili al seguente link: https://pro.eslgaming.com/italia/ ), per aggiudicarsi l'ambito titolo di Campione Nazionale ESL ed un ricco montepremi da 8000 euro: 3.000 euro in palio per i giocatori Pokémon Unite, 5.000 per quelli di Apex Legends.

Dopo una fase iniziale a 2 tornei di qualifica i migliori 10 team di Apex Legends per girone approderanno alla finalissima a 20 squadre, da cui uscirà il nome del nuovo campione italiano.

Analoga struttura anche per il torneo di Pokémon Unite con 2 tornei di qualifica e 4 team per torneo ad accedere ai playoff finali a 8, dove saranno però solo 2 i team ad approdare alla finalissima per conquistare il titolo nazionale.

Anche questa edizione dell'ESL Italia Championship si caratterizzerà per un ricco palinsesto "televisivo" a cura delle principali community nazionali: EGA_TVs per Apex Legends e Pokémon Millennium per Pokémon Unite. Lo streaming delle qualifiche di entrambi i giochi, infatti, sarà visibile sui canali ufficiali delle rispettive community, a saldare un vincolo che è sempre più stretto tra i tornei competitivi e chi questi tornei li commenta e racconta con entusiasmo, passione ed una fan-base in costante crescita.

Con l'edizione di ESL Italia Championship, festeggiamo la XX edizione dell'unico campionato Esport su livello nazionale che soddisfa e rispetta gli standard qualitativi dei campionati ESL internazionali. ProGaming Italia è sempre più orientata a creare insieme ad ESL contenuti di alta qualità lavorando sempre più sul coinvolgimento delle più importanti community di riferimento nel panorama nazionale. - Nicoletta Schenk - Brand Communications Director ProGaming Italia. La qualità tecnica di tutto il campionato nazionale di ESL è riassunta anche nella partnership con NZXT, azienda leader nella produzione di componenti PC ad alta performance nel mondo gaming che ha da poco lanciato in Italia NZXT BLD, un servizio altamente innovativo che permette a tutti gli appassionati e gamer professionisti di creare il proprio PC gaming, scegliendo i componenti e facendolo assemblare da tecnici specializzati.

Che sia un team, un'organizzazione esport o uno spettatore, questo è il momento giusto per trasformare la propria passione in una sfida: giocare non è più solo un gioco!