Horizon Forbidden West, da Guerrilla un podcast che farà luce sul mondo di gioco

Horizon Forbidden West arriverà nei negozi il 18 febbraio 2022 e Guerrilla Games ha pensato bene di ingannare l'attesa con un podcast ufficiale realizzato per far luce sui misteri che circondano il mondo di gioco.

Partendo dagli eventi di cui abbiamo parlato nella recensione di Horizon Zero Dawn, scopriremo tutto quello che c'è da sapere su Gaia, la terra del futuro in cui è ambientata la serie, e sulle tribù che la abitano. Quelle conosciute, almeno.

Il primo episodio del podcast arriverà domani, 23 novembre 2021, e sarà interamente dedicato alla figura della protagonista di Horizon, Aloy. Chi è questa misteriosa rinnegata, da dove viene e cosa la lega al destino del mondo?

Gli sviluppatori non ne fanno menzione, ma è probabile che il GAIA Cast ci accompagnerà appunto da qui all'uscita di Horizon Forbidden West, fissata come detto al prossimo febbraio nelle versioni PS5 e PS4.

A proposito, avete dato un'occhiata alla nostra ultima anteprima dedicata a Horizon Forbidden West?