Apple Vision Pro 2 è quasi realtà: il visore potrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026

La seconda generazione di Apple Vision Pro, attesa tra l'autunno del 2025 e la primavera del 2026, potrebbe segnare un nuovo capitolo nell'offerta di Apple per la realtà aumentata. Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua ultima newsletter di Power On , Apple si prepara a potenziare il visore con il chip M5, una mossa che offrirebbe un aumento significativo delle prestazioni rispetto al modello attuale, dotato di chip M2.

Integrazione dell'M5

La scelta di concentrare i miglioramenti sulle prestazioni interne, più che sul design, confermerebbe la strategia di Apple di mantenere la linea Vision visivamente inalterata, ma tecnicamente più avanzata. Bloomberg riferisce infatti che almeno una delle versioni del Vision Pro di seconda generazione sarà esteticamente simile al modello attuale, con importanti innovazioni sotto la scocca, tra cui l'integrazione dell'M5. Questa continuità nell'aspetto fisico potrebbe aiutare Apple a ottimizzare la produzione, mentre il nuovo chip fornirebbe la spinta necessaria per gestire applicazioni sempre più complesse.

Un esempio di utilizzo del Vision Pro.

Nel frattempo, Apple ha introdotto nuove funzionalità software per migliorare l'esperienza utente, come l'opzione Wide e Ultra Wide per il display virtuale dei Mac con visionOS 2.2. Queste opzioni, apprezzate per la loro capacità di offrire un'immersione visiva ampliata, mostrano come Apple intenda continuare a sviluppare strumenti che valorizzino Vision Pro anche per chi già possiede il primo modello.