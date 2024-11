Il nuovo video di LEGO Horizon Adventures rivela com'è stato ricreato il mondo di Aloy

Tuttavia una particolare attenzione è stata rivolta al comparto tecnico, con una cura per i dettagli davvero impressionante , che si riflette su ogni singolo mattoncino che va a comporre gli scenari del gioco, contribuendo a creare una grande atmosfera.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, gli sviluppatori hanno pensato bene di reinterpretare la trama di Horizon Zero Dawn in una maniera più leggera e adatta all'umorismo tipico delle produzioni LEGO, riempiendo l'avventura di divertenti gag.

Nel nuovo video diario di LEGO Horizon Adventures gli sviluppatori del gioco raccontano di come hanno ricreato il mondo di Aloy utilizzando i celebri mattoncini di plastica, quando mancano ormai pochi giorni al lancio su PC, PS5 e Nintendo Switch.

Un progetto ambizioso

Nato da un'idea di LEGO, che l'ha proposta a Sony, LEGO Horizon Adventures si pone senza dubbio come un progetto ambizioso, che punta a espandere l'universo di Horizon attraverso uno spin-off pensato in particolare per gli utenti più giovani.

Considerando però la grande esperienza che TT Games ha maturato nel corso degli anni con questo genere di esperienze, il gioco sarà soggetto a un confronto molto duro e dovrà dimostrare il valore che solo una produzione first party Sony può esprimere.

Scopriremo a breve come sono andate le cose: l'uscita di LEGO Horizon Adventures è fissata al prossimo 14 novembre.