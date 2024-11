Kadokawa lancerà 26 giochi nei prossimi mesi, tra i quali anche i nuovi titoli di FromSoftware

Kadokawa, la compagnia che controlla FromSoftware, ha annunciato di avere ben 26 giochi attualmente in sviluppo, che verranno dunque lanciati nei prossimi mesi, tra i quali anche il nuovo gioco del team di Elden Ring ma non solo, visto che si tratta di una notevole quantità di produzioni in corso.

Come riferito da GameWatch, si tratta di 20 giochi per console e altri 6 giochi per piattaforme mobile, provenienti dai numerosi team che si trovano sotto l'ampio ombrello di Kadokawa, che possiede diverse etichette nipponiche di notevole rilevanza come appunto FromSoftware, Spike Chunsoft, Gotcha Gotcha Games, Acquire, VIC GAME STUDIOS e vari altri team.

Tra questi, ovviamente, quello più in vista è diventato il primo, che con le impressionanti vendite di Elden Ring è ormai uno studio di rilievo globale, cosa che rende particolarmente atteso il nuovo progetto in lavorazione, di cui ancora non si sa nulla.