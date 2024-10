LEGO Horizon Adventures è nato da un'idea di LEGO, proposta a Sony come collaborazione

Per una perfetta coincidenza, l'idea rientrava precisamente in quello che Sony stava cercando di fare, ovvero ampliare il pubblico delle sue produzioni includendo anche fasce d'utenza più giovani e possibilmente cercare di attirare intere famiglie in giochi adatti a tutti, proprio come le avventure videoludiche LEGO.

Un articolo pubblicato dal Washington Post chiarisce qualcosa sulle origini di LEGO Horizon Adventures , mettendo in luce un retroscena particolare: l' idea per il gioco è in effetti partita da LEGO, che ha proposto il progetto a Sony per una collaborazione con PlayStation Studios.

Una fortunata coincidenza d'intenti

Tempo prima, infatti, Lego aveva già collaborato con PlayStation per produrre una versione in mattoncini del Tallneck, uno dei robot presenti in Horizon Zero Dawn, che si muove come un brontosauro con un'antenna satellitare piatta come testa.

Il giocattolo è uscito nel 2022 come promozione per Horizon Forbidden West, ma di fatto ha posto le basi per quest'altra collaborazione, ancora più interessante.

"È stata una delle prime iniziative che abbiamo intrapreso sul versante dei mattoncini, per quanto riguarda le proprietà intellettuali videoludiche", ha detto Kate Bryant, product lead of branded games di Lego. "All'interno di Lego c'era molta eccitazione al riguardo, e sicuramente anche all'interno del team di sviluppo. Eravamo tutti fan di Horizon".

Per questo motivo, LEGO ha deciso di proporre l'idea di un videogioco incentrato sulla serie in questione ma dal punto di vista di LEGO, e inaspettatamente ha ricevuto subito l'ok entusiastico da parte di Sony e Guerrilla, anche grazie alla situazione particolarmente favorevole per un progetto del genere.

LEGO Horizon Adventures è entrato in fase gold proprio in questi giorni, dunque la sua uscita a questo punto è confermata per il 14 novembre senza intoppi.