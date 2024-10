Dragon Ball: Sparking! Zero, i personaggi più forti e il problema del bilanciamento

Ormai Dragon Ball: Sparking! Zero è uscito da un po' ed è quindi cosa buona e giusta parlare di quali personaggi fanno sfaceli online. Ma è davvero il caso di bilanciare un gioco come questo?

Dragon Ball: Sparking! Zero è stato un successo. Parliamoci chiaro, solo qualcuno di davvero ottuso (o seriamente disinformato) poteva pensare che il gioco non avrebbe venduto - parliamo pur sempre del successore spirituale di una delle serie di videogiochi legate a all'opera di Toriyama più adorate in assoluto, uscito in concomitanza dell'attesa serie anime Dragon Ball Daima non molto tempo dopo la dipartita del maestro - solo un disastro qualitativo avrebbe portato a vendite sotto il milione di copie. Anche con queste premesse al limite dell'allineamento planetario, però, era difficile prevedere oltre tre milioni di copie piazzate dopo a malapena un giorno dal lancio, e forse persino Bandai Namco è stata spiazzata dal risultato, figuriamoci poi dalla inevitabile nascita di una community online ben più attenta all'elemento competitivo del titolo di quanto non fossero molti dei fan passati del marchio. Sparking! Zero dopotutto non è esattamente un gioco pensato per tornei e affini: il suo roster di dimensioni mostruose non è certo facile da bilanciare e infatti, già dopo poche settimane, sono comparsi personaggi incredibilmente irritanti capaci di dominare le partite in rete ancor più di quanto accadeva in passato (e nonostante meccaniche di fondo che permettono di gestire un po' meglio le varie situazioni). Dopo aver spolpato un po' il gioco, quindi, siamo qui per donarvi un po' di sana infamia, spiegandovi quali abilità rendono alcuni guerrieri un incubo da sfidare, chi sono i più usati, e come abusare delle loro capacità. Crediamo però che sia anche il caso di parlare di bilanciamento, perché se da una parte Dragon Ball: Sparking! Zero non può essere realmente bilanciato del tutto, dall'altra forse qualcosa stavolta è fattibile, anche se non è scontato che la community decida di supportare la cosa.

Gli intoccabili Partiamo da una base fondamentale: per quanto importanti siano le combinazioni di attacchi, il danno inflitto, la vita dei personaggi e le loro mosse, c'è un aspetto che si sta dimostrando uno di quelli più significativi in assoluto di Dragon Ball Sparking! Zero: le tecniche che usano il contatore numerico a tempo. Ogni personaggio ha due di queste tecniche e, consumando il numero in crescita durante la battaglia, può attivare vari effetti che vanno da chicche utili ad abilità realmente mostruose. Una delle più abusate e abusabili? Colpo a immagine residua, e troviamo piuttosto ilare il fatto che gli sviluppatori lo hanno pure regalato ad alcuni dei personaggi più "deboli" della serie. L'età è solo un numero e nessuno lo dimostra meglio del maestro Muten. Se ne vedete uno online preparatevi, non sarà facile colpirlo (a patto che sia nella versione "magra") Il motivo per cui questa tecnica è così forte è la sua durata: per circa 15 secondi, consumando tre punti del contatore, il colpo a immagine residua rende un personaggio praticamente immune ad ogni attacco, persino quelli imparabili. Qualunque guerriero dotato di questa abilità, insomma, può attaccare quasi impunemente durante la sua attivazione e venir arginato solo con ottimi movimenti o uno spam di attacchi ki (ma non sempre è facile capire se l'avversario l'abbia attivato o meno). La sua sola presenza nel gioco ha portato ad essere considerati top tier (quindi tra i personaggi più forti) alcuni combattenti con un costo in DP (il punteggio che ne dovrebbe indicare il potere nella modalità competitiva omonima) ridicolo. E adesso ovviamente vogliamo elencarvi i migliori. Uno dei più efficaci? Il maestro Muten, e per l'esattezza nella sua forma base. Il vecchio maestro non solo può usare il colpo a immagine residua, ma dispone di un'altra utile abilità chiamata Finto Coraggio (di cui parleremo tra poco), e addirittura di due mosse imparabili, di cui una è la sua finisher durante la modalità Sparking. Le mosse imparabili sono incredibilmente abusabili nel gioco, perché è molto difficile difendersi da chi le utilizza con furbizia, e darne due a un personaggio con un costo in punti limitatissimo è sinceramente abbastanza assurdo. Queste caratteristiche, nonostante le statistiche limitate, rendono Muten imbattibile in rete. Molto simile a lui? Il suo allievo umano prediletto: Crilin. Nonostante un costo leggermente superiore, Crilin ha sia il colpo a immagine residua che una finisher imparabile, ma ha special e combo migliori. Tra queste particolarmente eccelsa l'onda energetica a espansione, la cui strana traiettoria può seriamente cogliere di sorpresa l'avversario. Inoltre il colpo del sole, che può sembrare generalmente poco utile, è una mossa a basso costo che limita la visuale del proprio nemico online e può infastidire davvero molto. Anche qui insomma un personaggio da non sottovalutare. Goku GT è un personaggio tremendo da trovarsi contro. Non solo ha strumenti estremamente effiaci sia in attacco che in difesa, ma se lo lasciate vivo troppo a lungo si trasformerà, e non volete sfidare un SSJ4 praticamente intonso. Qualunque membro del roster abbia questa tecnica va tenuto in considerazione, ma qui vorremmo indicarvi i due a nostro parere più pericolosi in assoluto nel competitivo: Gohan (bambino) e Goku (GT). Questi due piccoletti non solo hanno l'immagine residua a disposizione, ma per un costo discretamente limitato dispongono di ottime special (Goku GT ha addirittura una Genkidama imparabile, per dire) e della capacità di trasformarsi in due dei personaggi più potenti del gioco, ovvero Gohan SSJ2 e Goku SSJ4, dal costo altissimo e capaci di infliggere danni assurdi, senza contare le ottime mosse. Grazie all'efficacia difensiva dell'immagine residua è facile che sopravvivano online abbastanza da trasformarsi nella loro forma più potente, e a quel punto sono cavoli amari. Né Muten né Crilin hanno questo asso nella manica a disposizione.

I re dello Sparking! Per la cronaca, seppur sia inferiore, pure l'immagine residua normale è una tecnica difensiva efficace che può comunque salvarvi la pelle in situazioni problematiche. Un paio dei migliori personaggi del gioco a basso costo, ad esempio, hanno quel potere. Il primo è Tapion, dato che il leggendario eroe con la spada ha oltre a questa una barriera difensiva, combo estremamente rapide ed efficaci e persino un'imparabile. Il più brutale è però Burter per via della sua assurda velocità. E ok, è fedele alla sua versione nel manga, ma pensare che un personaggio che costa soli quattro punti abbia una rapidità nelle combo e negli spostamenti comparabile a quella di Gogeta resta abbastanza assurdo. Burter può anche entrare immediatamente in modalità Sparking grazie alla sua posa speciale, una tecnica simile ad altre nel roster ovviamente davvero potenti, che di norma è esclusiva di personaggi dal costo molto più elevato. Per questo ne vedrete davvero tantissimi online. Burter costa poco, ed è comparabile ad alcuni dei personaggi più forti del gioco. Sicuramente uno dei migliori guerrieri del roster Già, avere una tecnica che permette di caricare immediatamente la modalità Sparking è davvero uno strumento poderoso, e infatti altri personaggi possono abusarne. Sempre nella squadra Ginew Rekoom non va ignorato ad esempio: ha molti punti vita, ottimi danni e special, una finisher istantanea (non imparabile, ma se la piazzate alle spalle o mentre un nemico vi carica avete la certezza di colpire) e il già citato finto coraggio per caricare a testa bassa. Parlando di ottime abilità, infine, tenete a mente anche i personaggi dotati di onda esplosiva; possono interrompere le combo subite, e ciò li rende difficili da soverchiare con la pressione offensiva. Varie incarnazioni di Vegeta, Gohan e Trunks ne fanno uso e, viste le loro trasformazioni e le validissime super, non è il caso di sottovalutare chi le sfrutta online (anche se si tratta di combattenti molto più onesti degli altri citati). Vi abbiamo già parlato di finto coraggio più volte, ma la verità è che la forza di questa abilità non risiede tanto nei personaggi che abbiamo appena descritto, quanto in due simpatici mariuoli che vedrete spessissimo usati nel peggiore dei modi: il Dr. Gero e l'Androide 19. Gli androidi in questo gioco non caricano il ki normalmente, ma nel tempo o a forza di attacchi e ciò li rende generalmente più difficili da usare rispetto al resto del cast. Non è però il caso di questi due, perché se riescono a piazzare una presa risucchiano all'avversario sia vari punti vita rigenerandosi, sia parte della loro barra ki. Normalmente non dovrebbe essere difficile fermarli prima di una presa, eppure qui subentra la tecnica citata: finto coraggio gli dona una sorta di corazza temporanea che garantisce di resistere a qualche colpo, dunque gli androidi possono avvicinarsi e usare le prese quasi indisturbati (o addirittura durante un vostro assalto). Arginare questa strategia è più facile di quanto non sia aggirare il colpo a immagine residua, ma vi assicuriamo che si tratta comunque di nemici che non vorrete incontrare spesso online. Non fatevi prendere dal Dr. Gero, o si rigenererà e vi succhierà pure un bel po' di ki. Lui e 19 sono davvero fastidiosi Due paroline però anche sui personaggi dal costo elevato più pericolosi, perché ce ne sono alcuni a nostro parere particolarmente devastanti. Al di fuori degli ovvi Gogeta SSJ4 e altri affini (tutti i SSJ4 hanno danni enormi, combo e movimenti velocissimi e special devastanti, quindi la loro potenza è evidente), crediamo sinceramente che tra i personaggi ad alto costo i più pericolosi siano di norma quelli dotati di varie imparabili. Questo rende un pericolo costante Broly (Z) in versione super saiyan leggendario, ma non altrettanto la sua versione Super ad esempio, e ovviamente il solito Beerus (che costa però tantissimo). Due citazioni speciali tra i personaggi ad alto costo vanno a nostro parere a Hit e a Super Bu inversione Gotenks assorbito. Il primo ha special che colpiscono l'avversario indipendentemente dalla distanza e colgono facilmente di sorpresa, il secondo ha invece una ottima abilità rigenerante, l'immancabile onda esplosiva, e una infamissima special chiamata Raffica Ciambelle che non solo è imparabile, ma traccia il nemico ed è difficilissima da schivare. Una buona strategia, se siete fiduciosi della vostra difesa, è anche prendere le versioni meno costose di questi personaggi e trasformarsi in seguito nella loro variante potenziata, utile anche con l'ottimo Cell Corpo Perfetto. Parlando di forme precedenti... attenti agli Zamasu, non solo hanno colpo a immagine residua e si curano, ma in un team con Goku Black possono pure trasformarsi in Zamasu Fusione, e non volete che accada. Due parole anche per i personaggi enormi. Sono generalmente poco performanti, arginabili restando a distanza e abusando delle tecniche Ki, ma tra questi Hildegarn viene considerato piuttosto competitivo, perché come altri è dotato di dash imparabili (quindi pericolosissimi in modalità Sparking se ce lo fate arrivato) e di un ottimo set di abilità. Se ne vedete uno quindi state attenti a non sottovalutarlo (Janemba può a sua volta trasformarsi in un personaggio molto più efficiente, quindi va ucciso rapidamente).