Dragon Ball: Sparking! Zero è il gioco della serie che ha venduto più rapidamente in Europa, bene Silent Hill 2

Nell'ultimo episodio del podcast di Games Industry, il giornalista Christoper Dring ha svelato alcuni dati interessanti relativi al mercato europeo, ossia al lancio di alcuni giochi molto recenti. In particolare ha spiegato che Dragon Ball: Sparking! Zero è andato davvero bene, ed è risultato essere il gioco di Dragon Ball che ha venduto più velocemente al lancio. Più precisamente, ha venduto il 140% di copie in più di Dragon Ball FighterZ, fino a oggi il capitolo che aveva venduto più velocemente.