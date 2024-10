Call of Duty: Black Ops 6 è un momento decisivo per il futuro di Game Pass?

Fior di analisti e giornalisti hanno discusso dell'importanza rappresentata da Call of Duty per il Game Pass, e ora che è passato un anno dalla celebre acquisizione di Activision Blizzard per 70 miliardi di dollari da parte di Microsoft, è giunto il momento di vedere i frutti di tale manovra con il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 al day one nel catalogo del servizio. Un articolo recente di GamesIndustry.biz, a firma di Rob Fahey, rimarca ancora una volta come il lancio del gioco nel catalogo del servizio sia un momento in stile "o la va o la spacca" per Microsoft e per il suo abbonamento videoludico, ma alcune considerazioni sembrano un po' fuori sintonia rispetto a come la situazione si è venuta a costruire in questi mesi. Tale visione aveva perfettamente senso quando ci trovavamo ancora in mezzo alla discussione sulla possibilità che l'acquisizione potesse andare in porto e quando alcuni paventavano addirittura il rischio di un monopolio da parte di Xbox, ma tante cose sono cambiate nel frattempo.

Prima di tutto, i vari processi e i veti imposti dagli enti regolatori del mercato come FTC e CMA hanno già alquanto annacquato la questione, costringendo Microsoft ad adottare un approccio molto più soft: le pubblicità di Call of Duty: Black Ops 6 non menzionano quasi Xbox o il Game Pass, probabilmente a causa della necessità di mantenere un profilo basso, ma anche perché, semplicemente, secondo la nuova strategia della casa di Redmond è molto proficuo continuare a far pensare che il gioco si trovi allo stesso modo su tutte le piattaforme. Sono passati mesi ormai dall'apertura di Xbox al multipiattaforma, e questa apertura si riflette a maggior ragione su una serie che è sempre stata tale, e che ha ottenuto negli anni gran parte dei profitti proprio dalle macchine "rivali". Con tutta la volontà di voler valorizzare e spingere il Game Pass, Microsoft ha dato già prova di voler seguire una realpolitik fondata sui guadagni più immediati e la scarsa connessione che stiamo vedendo tra Call of Duty e Xbox Game Pass sul fronte del marketing ne è una conseguenza evidente.