Annunciata la data per l'arrivo delle funzioni da apparecchio acustico per AirPods Pro 2

La prossima settimana, Apple rilascerà l'atteso aggiornamento iOS 18.1 , portando una serie di miglioramenti significativi per gli AirPods Pro 2. Oltre a introdurre le prime funzioni basate su intelligenza artificiale, il nuovo update permetterà agli AirPods Pro 2 di trasformarsi in apparecchi acustici, offrendo supporto per gli utenti con problemi di udito e ampliando le funzionalità di protezione dai rumori ambientali.

AirPods Pro 2 come apparecchi acustici

Una delle novità più importanti di iOS 18.1 riguarda la possibilità di utilizzare gli AirPods Pro 2 come veri e propri apparecchi acustici. Dopo aver installato l'aggiornamento, gli utenti troveranno una nuova sezione nelle impostazioni degli AirPods, dove potranno attivare la "modalità apparecchio acustico". Per ottimizzare l'esperienza, Apple ha integrato un test dell'udito che, in maniera simile a un esame audiometrico, invia suoni di diverse frequenze e volumi per valutare la sensibilità uditiva di ciascun orecchio. I risultati del test vengono salvati nell'app Salute e utilizzati per personalizzare l'audio degli AirPods, offrendo un'esperienza su misura in base alle esigenze dell'utente.

Le funzioni annunciate per gli AirPods Pro 2.

L'opzione di trasformare gli AirPods in apparecchi acustici si attiva automaticamente dopo il test, regolando i suoni ambientali e le conversazioni in tempo reale grazie alla modalità "Trasparenza". Questa funzionalità è particolarmente utile per chi ha una perdita uditiva, consentendo di migliorare la qualità dell'ascolto nelle situazioni quotidiane.