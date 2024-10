Konami ha lanciato i saldi di Castlevania su Steam, che fanno un po' amarezza

Konami ha lanciato su Steam dei saldi dedicati alla serie Castlevania , che sono ottimi ma che, allo stesso tempo, fanno venire un po' di amarezza. Il motivo? Tutti i giochi più recenti sono o raccolte, o DLC di altri giochi. Ormai sono anni che non si vede un nuovo Castlevania , se non consideriamo i vari cloni apocrifi che hanno comunque tenuto vivo a loro modo il ricordo della serie, come Bloodstained: Ritual of the Night.

Le offerte

Scorrendo la pagina dei saldi, vediamo che il primo prodotto in offerta è la recentissima Castlevania Dominus Collection (comprende tutti i capitoli usciti su Nintendo DS, più il remake di Haunted Castle), venduta a 19,99 euro invece di 24,99 euro (-20%). Seguono i nuovi prodotti, ossia quelli usciti di recente e quelli che devono ancora uscire, dove troviamo praticamente solo dei DLC: Ode to Castlevania di Vampire Survivors, annunciato proprio oggi, Dead by Daylight - Castlevania Chapter risalente al 27 agosto, V Rising - Legacy of Castlevania Premium Pack, risalente all'8 maggio e Dead Cells: Return to Castlevania, risalente a marzo 2023. Insomma, la serie sembra viva e vegeta, quantomeno nei giochi degli altri.

In offerta si possono trovare anche la Castlevania Advance Collection a 10,99 euro invece di 19,99 euro, che comprende tutti i capitoli usciti su Game Boy Advance; la Castlevania Anniversary Collection a soli 3,99 euro invece di 19,99 euro, che comprende tutti i capitoli classici; e i tre Lords of Shadows, dei quali Mirror of Fate è l'ultimo Castlevania uscito, risalente all'ormai lontano 2014.

A ben vedere c'è anche un'altra grande assenza: Castlevania: Symphony of the Night che, per motivi ignoti, non è stato ancora convertito su PC. Ce ne sarebbero anche altri, ma questa è decisamente l'assenza più importante (Konami, se non lo hai capito questa è una richiesta). In effetti non è chiaro perché quello che possiamo considerare il capitolo più importante della serie, insieme al primo, non sia mai arrivato su PC.

Detto questo, se vi interessa la serie Castlevania, la pagina dei saldi di Steam è questa.