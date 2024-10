Il trailer di lancio di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven fa una panoramica del gameplay

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven che fa una panoramica completa del gameplay, mostrando praticamente tutti gli aspetti principali di questo attesissimo remake, che va ad arricchire le uscite di giochi di ruolo di prestigio del periodo.

A questo punto ci preme di avvisarvi che il filmato contiene delle anticipazioni sulla storia di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Niente di drammatico, soprattutto se non lo conoscete (chi lo conosce non dovrebbe temere spoiler, logicamente), ma è giusto avvisarvi così da darvi il tempo di fuggire da qualche altra parte.