Romancing SaGa 2: Revenge Of The Seven, un tuffo nel passato

La saga di SaGa (perdonate il pessimo gioco di parole), pur essendo iniziata verso la fine degli anni Ottanta, è approdata sulla piattaforma Steam solo in tempi recenti. Farne una cronistoria è tutt'altro che semplice, ma quantomai opportuno per dare un senso alla versione dimostrativa di Revenge Of The Seven su cui abbiamo avuto modo di mettere le mani in anteprima.

Romancing SaGa 2 è, cronologicamente, il quinto capitolo della serie ideata da Akitoshi Kawazu, uscito nel 1993 per Super Nintendo. Dal punto di vista commerciale occupa invece il primo posto, avendo venduto, nella sola iterazione originaria, qualcosa come un milione e mezzo di copie, cifra considerevole oggi, figuriamoci all'inizio del nuovo millennio, quando questo dato è stato raccolto. Diventato nel corso degli anni un vero e proprio cult, ne fu realizzata una remaster per piattaforme mobile nel 2016, a opera di ArtePiazza, utilizzando il versatile motore Unity. La popolarità spinse poi Square Enix a pubblicarlo sia su console domestiche che su PC, dove farà la sua prima comparsa nel dicembre del 2017. Si tratta di una versione a budget ridotto che mantiene la grafica pixellosa di Super Nintendo, di cui potete leggere l'ottima recensione del nostro Simone a questo indirizzo. Avvolgiamo rapidamente il nastro della memoria per arrivare al giugno di quest'anno, quando al Nintendo Direct ne è stata annunciata un'inedita versione 3D. Siamo qui oggi in compagnia di Romancing SaGa 2: Revenge Of The Seven che abbiamo provato su PC, anche se il 24 ottobre, data del suo rilascio ufficiale, sarà disponibile anche per PlayStation 4 e 5 oltre che, ca va sans dire, Nintendo Switch.