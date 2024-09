Disponibile la demo di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven per PS4, PS5, Nintendo Switch e PC

L'editore giapponese ci tiene a far sapere che i salvataggi potranno essere usati nella versione definitiva , nel caso si decida di fare il salto. Per quest'ultima non c'è da attendere molto, visto che l'uscita è prevista per il 24 ottobre 2024.

In occasione del Tokyo Game Show 2024, Square Enix ha lanciato la demo ufficiale di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven , remake completo del gioco di ruolo giapponese risalente al 1993. La versione dimostrativa è giocabile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam) .

I sette eroi

Attenzione, perché di seguito daremo informazioni sulla demo di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, come fornite da Square Enix. Se non volete averne, non leggete oltre.

Nella demo, i giocatori si calano nei panni dell'Imperatore Leon e, con suo figlio secondogenito, il Principe Gerard, iniziano un viaggio epico che si estenderà attraverso diverse generazioni, con Leon, Gerard e gli imperatori successivi che dovranno affrontare i Sette Eroi, un tempo delle figure venerate, ma ora dei malvagi in cerca di vendetta contro il mondo, dopo un lungo esilio passato in un'altra dimensione, dove sono stati corrotti dal male.

Come saprà chi ha giocato l'originale, la storia di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ha una struttura unica che offre varie esperienze narrative a seconda delle scelte che vengono fatte e degli obiettivi cui si dà la priorità. Quindi il gameplay varia a seconda di come si decide di espandere l'impero e affrontare i sette eroi.

La demo si conclude con una battaglia con Kzinssie, uno dei Sette Eroi, che prepara il terreno per quella che viene presentata come una storia multi-generazionale.