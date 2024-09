Annunciata la raccolta Sì! Vuoi provare "quei giochi lì", eh? Ecco a te! Ora vediamo come te la cavi! 1+2

Sarà disponibile a partire dal 19 dicembre 2024 in tutto il mondo, per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Ogni capitolo comprende 10 minigiochi per 500 stage da superare.

In occasione del Tokyo Game Show 2024, D3 Publisher ha annunciato la raccolta Sì! Vuoi provare "quei giochi lì", eh? Ecco a te! Ora vediamo come te la cavi! 1+2 , che include i due capitoli di questa stramba serie fatta di un fiume di minigiochi.

I giochi delle pubblicità

Come il titolo suggerisce, nella raccolta sono inclusi: Sì! Vuoi provare "quei giochi lì", eh? Ecco a te! Ora vediamo come te la cavi! e Sì! Vuoi provare "quei giochi lì", eh? Ecco a te! Ora vediamo come te la cavi! 2. Ma come mai questi strani titoli? Da cosa nasce la serie?

L'idea di base seguita dagli sviluppatori di Monkeycraft è quella di riprodurre i minigiochi clickbait delle pubblicità dei giochi mobile, quelli fatti per attirare l'attenzione degli utenti inserendo degli errori molto banali che chiunque potrebbe correggere. Come saprete, nella maggior parte dei casi mostrano dei giochi che non esistono. Quindi cliccandoci sopra si finisce per scaricare roba completamente diversa, a volte addirittura senza alcuna attinenza con la pubblicità.

Da qui lo strano e lunghissimo titolo, che ora dovrebbe essere facilmente interpretabile: Sì! Vuoi provare "quei giochi lì", eh? Ecco a te! Ora vediamo come te la cavi! Del resto la descrizione ufficiale dice chiaramente che "è una collezione di minigiochi che volevi giocare e rigiocare all'infinito, ma non era possibile, perciò abbiamo sviluppato questo gioco con omini stilizzati carini e divertenti in modo che tu possa giocare tutte le volte che vuoi!" Come dire di no?