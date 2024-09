Ballad of Antara non è un'esclusiva per PS5 e uscirà anche su PC e iOS, vediamolo in un nuovo video

L'editore Infold Games e lo studio di sviluppo TipsWorks hanno pubblicato un video di gameplay di 14 minuti del gioco di ruolo d'azione free-to-play dark fantasy Ballad of Antara , annunciato mesi fa come esclusiva PlayStation 5. In realtà non lo è, come confermato dallo stesso editore che ha annunciato anche le versioni PC, iOS e Android, per la gioia di chi vorrà giocarci con un sistema diverso. Nessuna voce, invece, su potenziali versioni Xbox e Nintendo Switch.

Un mondo da scoprire

Il video mostra in azione Ballad of Antara, con diversi combattimenti e fasi esplorative. Non mancano anche dei dialoghi che ci consentono di guardare meglio i personaggi, nonché alcune creature, delle quali una davvero enorme, che ci aiutano a capire meglio la portata del gioco, per il resto apparentemente nei canoni del genere di appartenenza.

Ballad of Antara racconta di una terra lontana, in cui una terribile nebbia devasta l'intero mondo con una violenza fino ad allora sconosciuta. Il giocatore, nei panni di un Emissario, dovrà quindi partire per un viaggio verso l'ignoto, alla ricerca di creature dalla natura divina e delle essenze della terra, ormai corrotte dal male.

Il tutto si tradurrà in un gioco pieno di classi uniche da sviluppare, che vivrà delle storie intriganti e misteriose e che ci porterà a visitare il Para, una dimensione ultraterrena dove il pericolo si nasconde dietro a ogni angolo e dove si trova la verità su quello che è accaduto nel nostro mondo.

Per il resto vi ricordiamo che Ballad of Antara dovrebbe uscire nel corso del 2025, in data ancora da destinarsi. Pur essendo presente al Tokyo Game Show 2024, l'editore non ha svelato la data d'uscita ufficiale.