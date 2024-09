Piovono pugni e calci nel video di introduzione al gameplay di Double Dragon Revive

Video e immagini

Le immagini presentano i personaggi giocabili: Billy Lee (doppiato da Kazuyuki Okitsu) e Jimmy Lee (doppiato da Takehito Koyasu); e alcuni nemici come Roper (doppiato da Jun Fukushima), Abobo (doppiato da Yuki Onodera), Williams (doppiato da Egashira Hiroya), Joji (doppiato da Shota Yamamoto), Anh (doppiato da Natsumi Fujiwara) e Minh (doppiato da Rika Tachibana). Mostrano anche le meccaniche di combattimento "Attacco di base", "Afferrare", "Mosse speciali", "Mosse speciali a mezz'aria", "Super mosse speciali" e "Assalto critico".

Il filmato illustra gli stessi contenuti delle immagini, ma in movimento, e permette di saggiare il lavoro di svecchiamento operato dagli sviluppatori su questo interessante remake di un picchiaduro storico. Purtroppo non è stata svelata alcuna data d'uscita. Non sappiamo se Arc Systems Works lo farà nel corso della fiera o se dovremo aspettare un'altra occasione per saperne di più.

Per il resto vi ricordiamo che Double Dragon Revive è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC (sarà disponibile tramite Steam). Uscirà nel corso del 2025 e offrirà dei personaggi completamente rifatti in 3D, dei nuovi scenari e nemici completamente rivisti, per la gioia di chi ha voglia di un picchiaduro a scorrimento classico, ma dai contenuti più attuali.