Gli ingredienti per scavare nella nicchia della nicchia c'erano già tutti ed è per questo che plaudiamo alla scelta di Square Enix di riproporlo con una bella iniezione di quality-of-life.

Una struttura non lineare, un meccanismo di avanzamento peculiare, la possibilità di attraversare attivamente generazioni di personaggi, un set di abilità da tramandare al proprio "erede". Sono cose intriganti, vero? Pensate a inserirle in un gioco del 1993, distribuirlo esclusivamente su territorio giapponese e condire il tutto con una difficoltà di fondo veramente alta.

Se c'è una cosa sulla quale non possiamo certamente criticare Square Enix è sicuramente la voglia del publisher di rinfrescare alcuni dei franchise più di nicchia, riproponendo interessanti saghe al pubblico odierno in chiave rivista. Lo hanno fatto con Tactics Ogre, con l'universo di Secret of Mana, con SaGa, con i primi Final Fantasy (che di nicchia non erano, ma avete capito). Romancing Sara 2: Revenge of the Seven è un remake di un gioco per Super Nintendo, parliamo di circa 30 anni fa, magari molti di voi non erano ancora nati eppure il Giappone già partoriva JRPG sperimentali, come questo.

JRPG ad albero

Lo diciamo e lo sottolineiamo di nuovo: la caratteristica più avvincente di Romancing Saga 2: Revenge of the Seven (un titolo che d'ora in avanti semplificheremo per comodità) è la sua proposta narrativa assolutamente non lineare. Ci saranno dei punti in cui attiverete avanzamenti automatici, ma la rete di ramificazioni narrative è interessantissima da esplorare e raccontare perché era una primizia al tempo e tale è rimasta oggi. Nei panni dell'Imperatore dovrete andare in giro parecchio, risolvendo problemi di altre nazioni e facendovi nuovi alleati nell'ordine e nel modo che volete, prestando quindi il fianco a un lungo elenco di variazioni narrative prestabilite che colpiranno la vostra partita e la modificheranno. La storia di base è semplice: sette eroi del passato sono diventati demoni e ora dovrete farli fuori: si, c'è dell'altro, ma questo è il fulcro e ci servirà saperlo perché, a ogni demone sconfitto, la storia avanza di qualche decina di anni, permettendovi così di lasciare il vostro party e affidarvi a quelli dei vostri eredi. Strano, vero? Una dinamica piuttosto unica nel panorama JRPG, che regala quantomeno un tipo di gameplay rarissimo da trovare altrove.

La scoperta del mondo e delle quest regala soddisfazioni proprio per la sua non linearità: accedere a determinate missioni vi permetterà di approfondire non solo l'ambientazione, ma anche delle diramazioni minori piene di idee carine.

Tanti personaggi, eppure, personalità quasi inesistente: questa è la pecca maggiore che storicamente affligge questo titolo

Il problema, però, è proprio nel passaggio generazionale: detto che il sistema di fondo funziona, il fatto di dover abbandonare ogni tot ore i vostri personaggi li rende fondamentalmente delle marionette senza particolare anima. Come si fa ad affezionarsi a personaggi inseriti quasi esclusivamente per fini ludici sapendo che dopo qualche ora si salutano? Strano a dirsi, l'aspetto JRPG che meno funziona in Romancing Saga 2 è proprio quello dei personaggi, delle marionette - anche a livello di character design, non troppo ispirato - che fungono unicamente da lottatori negli scontri. Il resto, invece, funziona: la costruzione dell'impero, il passaggio delle abilità, le quest secondarie, l'esplorazione dei dungeon sono tutti elementi ben proposti, che anche a distanza di 30 anni hanno il loro senso, anche grazie a un rimodellamento attuato da Xeen, il team responsabile dello sviluppo (e del remake di Trials of Mana).