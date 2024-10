Star Wars: Project Viking era uno spin-off di Battlefront cancellato, con nuovi dettagli emersi

Una particolare via di mezzo

Per sviluppare Viking, EA si era rivolta a Criterion Games, lo studio noto per la serie Burnout e altri giochi di guida, ma anche per aver lavorato in precedenza a Star Wars: Battlefront II.

Star Wars: Battlefront Viking, il possibile logo

In collaborazione con EA Vancouver, l'obiettivo era quello di creare un gioco che servisse da titolo di lancio per la nuova generazione di console, che all'epoca erano PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Tuttavia, il progetto è stato costellato di problemi, a partire da difficoltà nell'associare le diverse visioni di Criterion ed EA Vancouver, in particolare per quanto riguardava la progettazione degli elementi del gameplay del gioco, che hanno provocato notevoli ritardi.

La decisione sulla cancellazione definitiva venne dunque presa nel 2019, praticamente nello stesso periodo in cui Remedy stava ultimando con successo lo sviluppo di Star Wars Jedi: Fallen Order, che ha praticamente raccolto in maniera ottima l'eredità dei vari progetti single player sul franchise.

Tuttavia, Viking aveva comunque delle particolarità che lo mantengono interessante anche oggi: avrebbe infatti dovuto fondere alcune caratteristiche dei single player classici con elementi fondamentali di Battle front, come i grandi campi di battaglia in cui si svolgono scontri epici e con tante unità e veicoli in movimento.

Considerando i problemi affrontati anche da Ubisoft con il suo Star Wars Outlaws, è probabile che non vi sia spazio, al momento, per un nuovo progetto single player di questo tipo su Star Wars, e la scadenza dei diritti di utilizzo della licenza da parte di EA rende impossibile un ritorno di Project Viking, che resta però un titolo potenzialmente interessante.