Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven è stato annunciato con trailer e data di uscita

Durante il Nintendo Direct di oggi, Square Enix ha annunciato Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, con tanto di trailer e data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch.

Remake in HD-2D del classico del 1993 che ha venduto oltre un milione di copie, questo jRPG promette di catapultarci in un'avventura dai toni epici, ricca di azione spettacolare ma anche di scelte cruciali, caratterizzata da un gameplay strategico raffinato.

In Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven vestiremo i panni di un eroe pronto a difendere il proprio regno e a plasmare il suo destino attraverso le generazioni. L'attacco da parte di uno dei leggendari Sette Eroi darà il via a una storia di vendetta e redenzione, dove ogni nostra scelta avrà un impatto significativo sul corso degli eventi.