Perfect Dark e altri tre giochi disponibili per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

Gli altri due giochi provengono dal Game Boy Advance e sono The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords e Metroid: Zero Mission.

Perfect Dark è uno sparatutto in prima persona sviluppato da RARE e pubblicato nel 2000. È ambientato in un futuro distopico dove la protagonista, Joanna Dark, deve scoprire e fermare una cospirazione aliena che coinvolge una corporazione rivale di quella per cui lavora.

Turok: Dinosaur Hunter è uno sparatutto in prima persona ambientato a Lost Land, un mondo preistorico dove i dinosauri sono ancora vivi. Il protagonista Turok deve impedire che l'artefatto Chronoscepter finisca nelle mani sbagliate.

The Legend of Zelda: A Link to the Past Four Swords combina The Legend of Zelda: A Link to the Past con un gioco multiplayer chiamato Four Swords. Come sempre Link deve affrontare i pericoli del regno di Hyrule, per salvarlo.

Metroid: Zero Mission infine, è una nuova avventura di Samus Aran stile metroidvania che deve infiltrarsi nel pianeta Zebes per sconfiggere un'enorme minaccia: Mother Brain.