Se volete una panoramica delle caratteristiche di Farming Simulator 25, guardate questo trailer

Giants ha pubblicato un nuovo trailer di Farming Simulator 25 per fare una panoramica sulle caratteristiche del gioco . Il nuovo capitolo della più famosa serie di simulatori di azienda agricola del mondo, vanterà 25 colture, tra le quali riso, spinaci, piselli e fagioli; tre mappe in Nord America, Europa e Asia orientale; oltre 400 macchinari, tutti autentici e dettagliati; le licenze di 150 marchi famosi in tutto il mondo; otto animali della fattoria, tra i quali i bufali d'acqua, le capre e altri cuccioli mai visti prima; nuove produzioni, costruzioni, più eventi meteorologici, personaggi non giocanti e altro ancora. Insomma, è il capitolo più ricco della serie , che offrirà di base moltissimi contenuti.

Tante novità e miglioramenti

Stando a quanto mostrato nel video e spiegato nel comunicato stampa ufficiale, Farming Simulator 25 è "dotato di molte caratteristiche nuove e migliorate." Viene quindi detto che nei campi, nei fienili e nei garage, gli agricoltori potranno usufruire di una maggiore varietà di opzioni, con la possibilità di dedicarsi a 25 colture (più colture in serra e alberi), tra cui due tipi di riso, spinaci, piselli e fagioli. Come già detto, saranno disponibili più di 400 macchine agricole di oltre 150 marchi internazionali.

Sono state inoltre introdotte delle nuove filiere, che consentono di produrre e vendere prodotti come la mozzarella e il formaggio di capra. Ci saranno inoltre delle nuove opportunità di costruzione, con le case agricole e i fienili che sono solo l'inizio. Un costruttore locale di carrozze storiche a cavalli e un costruttore di campi da gioco hanno bisogno di aiuto per i loro lavori sotto forma di forniture di legno. Su scala più ampia, gli agricoltori possono aiutare la comunità locale a costruire monumenti: i terreni di un tempio asiatico, uno storico mulino per cereali da ristrutturare e un parco giochi colossale danno forma a un intero paesaggio, se completati con un impegno a lungo termine.

Tra i nuovi eventi metereologici, ci saranno le trombe d'aria e la grandine, mentre per quanto riguarda le interazioni con i personaggi non giocanti, ce ne saranno diversi molto attivi, come Nonno Walter, che con il suo fidato aiutante fungono da mentori, o come il vicino David, un novellino proveniente dalla città. Ci saranno anche dei personaggi essenziali durante il tutorial, come la contadina e il boscaiolo.

Prima di abbandonarvi, vi ricordiamo che Farming Simulator 25 sarà disponibile il 12 novembre su PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.