Toys for Bob conferma l'accordo con Xbox per la pubblicazione del nuovo gioco dagli autori di Crash e Spyro

Molto interessante è invece la conferma dell'accordo stabilito con Microsoft Xbox per la produzione e pubblicazione del nuovo gioco in sviluppo presso Toys for Bob, che era stato solo riportato attraverso voci di corridoio e trova invece ora conferma ufficiale nel messaggio pubblicato dal team su X.

Per quanto riguarda la rinnovata indipendenza raggiunta dal team, questa era già stata riferita in maniera ufficiale, ma a quanto pare le procedure si sono definite solo di recente, con il team che ha voluto ribadire la questione proprio nelle ore scorse attraverso i suoi canali social.

Poco dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, il team Toys for Bob ha deciso di staccarsi dalla compagnia e tornare ad essere indipendente, cosa che è stata recentemente ribadita dal team che ha anche confermato di aver raggiunto un accordo con Microsoft Xbox per la pubblicazione del nuovo gioco dello studio, autore dei recenti Crash e Spyro.

Il tweet di conferma dell'accordo tra Toys for Bob e Xbox

"Siamo emozionati di annunciare che lavoriamo in collaborazione con Xbox per la pubblicazione del nostro prossimo gioco", si legge nel post.



"Siamo ancora in una fase molto preliminare dello sviluppo, dunque potreste non ricevere altre informazioni ancora per un po', ma sappiate che stiamo lavorando duramente su un'esperienza su cui ci sentiamo molto ispirati! Non vediamo l'ora di svelare qualcosa di più".

Il tweet è seguito da un'immagine che mostra i due loghi di Toys for Bob e Xbox uniti da un cuore viola, con uno sfondo che tende a tale colore e che potrebbe contenere dunque un indizio sull'identità del nuovo gioco in lavorazione presso il team.

Il viola è in effetti il colore di Spyro the Dragon, dunque è possibile che il nuovo titolo abbia a che fare con la serie in questione, cosa che rifletterebbe in effetti anche diverse voci di corridoio emerse in precedenza sul team. In effetti, anche il ricorso alla parola "inspired" potrebbe far pensare a Spyro.

Nei giorni scorsi era emersa una strana immagine sul sito ufficiale di Toys for Bob, anche quella tendente al colore in questione, che potrebbe dunque essere collegata al misterioso gioco da annunciare.