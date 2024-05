Il trailer di Astro Bot è apprezzatissimo su YouTube, al contrario di Concord

C'è chi, ad esempio, aveva già apprezzato Astro's Playroom, il platform preinstallato in ogni PS5 e che rappresenta una sorta di tech demo del DualSense, e dunque ora non vede l'ora di tornare nei panni del robottino, mentre altri sono rimasti semplicemente affascinati dalla varietà delle situazioni di gioco, lo stile grafico coloratissimo e la simpatia di quella che a tutti gli effetti è la vera mascotte di PlayStation.

Per la precisione, nel momento in cui scriviamo, il filmato di Astro Bot ha totalizzato ben 27.313 mi piace , il 98,8% del totale delle "spolliciate" degli spettatori, in linea con i commenti entusiastici che è possibile leggere sotto il filmato.

A quanto pare Astro Bot ha conquistato davvero tutti, tanto che su YouTube il primo trailer della nuova esclusiva PS5 ha quasi il 100% di "mi piace" . Rimanendo in casa PlayStation Studios, al contrario lo sparatutto multiplayer Concord ha ricevuto un'accoglienza ben più tiepida, per usare un eufemismo.

Concord non convince il grande pubblico

Come riportato in precedenza, purtroppo lo sparatutto di Firewalk non è stato accolto con il medesimo entusiasmo. Nel momento in cui scriviamo il video che presenta il gameplay di Concord ha ricevuto solo 3.000 mi piace a fronte di ben 16.000 non mi piace, che rappresentano l'84% del totale. Praticamente un risultato agli antipodi rispetto al trailer di Astro Bot. Leggermente meglio il trailer cinematografico, per quanto comunque parliamo di una percentuale del 23% di mi piace.

Un boss a forma di piova gigante di Astro Bot

Leggendo i commenti, pare che in molti utenti abbiamo descritto il gameplay di Concord come generico e poco originale, fin troppo simile ad altri esponenti degli hero shooter come Overwatch e Valorant. Altri invece sono rimasti delusi dal fatto che si tratta di uno sparatutto multiplayer, dato che il teaser dello scorso anno a loro avviso suggeriva un titoli single-player.

