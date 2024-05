Senua's Saga: Hellblade 2 ha ricevuto la prima patch dopo il lancio, che porta diversi miglioramenti al gioco

A una settimana e mezzo dal lancio, Senua's Saga: Hellblade 2 ha ricevuto oggi la sua prima patch, che introduce numerosi miglioramenti e correzioni, aggiustando bug e incrementando alcune performance fra PC e console.

Si tratta della patch 1.0.5.0, pubblicata proprio in queste ore del 31 maggio 2024 da Ninja Theory e Microsoft, che va a toccare diversi aspetti di Senua's Saga: Hellblade 2, correggendo bug e problemi vari, sia sul fronte tecnico che del gameplay e per quanto riguarda l'interfaccia.

La patch 1.0.5.0, per esempio, introduce un avvertimento per quanto selezioniamo l'opzione "nuova storia", in quanto questa cancella i progressi registrati fino a quel punto nello slot di salvataggio utilizzato, cosa che prima non risultava del tutto chiara.