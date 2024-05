La tastiera ASUS ROG Claymore II è modulare, italiana e in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Siete in cerca di una tastiera che abbia un layout italiano, tutti i tasti di cui potete aver bisogno e abbia un look di primo livello con un design modulare? Allora potreste essere interessati alla ASUS ROG Claymore II, attualmente in promozione su Amazon Italia. Il prezzo attuale è più basso del 22% rispetto al prezzo mediano. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 193€. Al momento della scrittura ci sono solo sei tastiere a disposizione e, sebbene la piattaforma affermi che ne arriveranno altre, consigliamo di non attendere troppo se siete interessati e volete acquistare il prodotto, sopratutto considerando che si tratta del prezzo più basso di sempre.