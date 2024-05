Concord non sembra sia stato accolto molto bene dagli utenti PlayStation, a giudicare dalle reazioni ai video

Sembra che Concord non abbia ricevuto un'accoglienza calorosa da parte del pubblico, almeno a giudicare da quelle che sono le prime reazioni dopo lo State of Play di ieri sera e i parametri registrati sul video YouTube, che dimostrano uno scarso apprezzamento per il primo gioco di Firewalk Studios.

Come abbiamo visto, lo State of Play di ieri sera si è aperto con una approfondita presentazione di Concord, mostrato con un trailer della storia e uno dedicato al gameplay. Ebbene, nessuno dei due sembra aver colpito in maniera particolarmente positiva, con il secondo in particolare che risulta poco apprezzato.

Ovviamente si tratta di prime impressioni e comunque i parametri presi in considerazione non sono del tutto significativi, ma potrebbe essere indice di un altro avvio complicato per un gioco live service in esclusiva su PS5 e PC, a meno che non sia in grado poi di rivelarsi un grande successo come Helldivers 2.