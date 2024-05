Avete presenti i pannelli Tandem OLED di iPad Pro? Presto saranno anche su questo laptop da 13 pollici!

Il nuovo iPad Pro M4 è stato il primo, ma come era facile immaginare la tecnologia Tandem OLED di LG e Samsung non rimarrà a lungo esclusiva di Apple. Un report proveniente dalla Corea, infatti, ha confermato che LG Display ha iniziato la produzione di ben 100.000 pannelli Tandem OLED per Dell. I display, realizzati nella stessa linea di produzione E6 utilizzata per gli schermi di iPad Pro collocata nello stabilimento di Paju, in Corea del Sud, saranno utilizzati per il nuovo laptop Dell XPS da 13 pollici .

La tecnologia Tandem OLED

Un'immagine del nuovo laptop XPS 13

Il report conferma un'indiscrezione di qualche giorno fa di Tom Warren, che aveva anticipato come i nuovi Dell con processore ARM avrebbero avuto gli stessi pannelli Tandem OLED di Apple.

Come abbiamo avuto già modo di spiegare parlando di come l'iPad Pro da 13 pollici fosse un incubo di riparabilità, il funzionamento del pannello Tandem OLED, noto anche come Ultra Retina in casa Apple, non è esattamente quello mostrato dalla casa di Cupertino. L'immagine di due pannelli OLED che lavorano uno sopra l'altro è infatti tecnicamente scorretta. Piuttosto la tecnologia sembra più simile a quella di un vecchio brevetto di Kodak del 2005: in sostanza la pila OLED tradizionale è stata modificata per aumentare il numero di strati di elettroluminescenza nella pila verticale di ogni diodo.

Questo aumenta la quantità di luce e colore che ogni diodo può trasmettere e, sì, il risultato è simile ad avere due OLED impilati uno sopra l'altro, ma si tratta comunque di un singolo OLED sulla scheda, non di un intero pannello OLED impilato su un altro.