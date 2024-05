One Piece: il cosplay di Nico Robin da mimisemaan è perfetto, nell'outfit classico da cowgirl

One Piece resta una delle serie di maggiore successo in ambito manga/anime, cosa che lo rende anche una costante fonte d'ispirazione per numerose interpretazioni come questo splendido cosplay di Nico Robin, personaggio tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, da parte dell'ottima mimisemaan, che riprende il classico stile da cowgirl.

Nico Robin è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, essendo uno dei punti fermi della serie: è stata parte della ciurma di Cappello di Paglia per diversi anni, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works ed è poi diventata un vero e proprio pilastro della compagnia di eroi tra Rufy e gli altri, ritagliandosi il ruolo di archeologa della ciurma.