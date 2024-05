Monster Hunter Wilds presto tornerà a mostrarsi, Capcom fissa la data del prossimo trailer

Se le prime sequenze di gameplay di Monster Hunter Wilds mostrate durante lo State of Play non vi sono bastate, sarete felici di sapere che nell'arco di pochi giorni potremo rivedere in azione il nuovo gioco della serie. Nello specifico, Capcom ha dato appuntamento ai giocatori per la Summer Game Fest 2024 in programma per le 23:00 italiane del 7 giugno 2024.

La conferma è arrivata direttamente da Ryozo Tushimoto, il producer del franchise di Monster Hunter, in un video messaggio del team di sviluppo dove sono state riassunte le ultime informazioni ufficiali sul gioco, che trovate nel player sottostante. Più nello specifico, durante lo show condotto da Geoff Keighley verrà trasmesso il secondo trailer che presenterà un mostro inedito. Di conseguenza è lecito aspettarsi anche un ulteriore assaggio dei rinnovati stili di combattimento delle varie classi di armi del gioco e magari anche un accenno di meccaniche inedite introdotte in Wilds.