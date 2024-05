Dragon's Dogma 2 si è aggiornato oggi con un update che porta NVIDIA DLSS 3 e vari miglioramenti al gameplay

L'update del 31 maggio per Dragon's Dogma 2 si presenta molto interessante, portando diverse novità all'action RPG di Capcom sia sul fronte tecnico che su quello del gameplay, introducendo il supporto a NVIDIA DLSS 3 e varie modifiche che riguardano anche le meccaniche di gioco vere e proprie.

La parte riguardante DLSS 3 è legata ovviamente alla versione PC, mentre le altre novità si applicano anche alle console in questo Title Update del 31 maggio, corrispondente all patch 1.150 sulle varie piattaforme.

Sul fronte PC, il supporto per DLSS 3 Frame Generation porta ovviamente dei grandi vantaggi per gli utenti che possiedono una scheda video NVIDIA con architettura RTX, in particolare con la nuova serie 4000, visti i miglioramenti che la tecnologia può portare in termini di performance.