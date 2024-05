Dragon's Dogma 2 è ora un 'brand chiave' di Capcom, secondo i documenti ufficiali

Capcom ha da poco pubblicato i propri risultati finanziari e, senza troppa sorpresa, i numeri sono più che positivi. I videogioco dell'editore giapponese stanno vendendo e il recente Dragon's Dogma 2 segnala risultati validi. Più precisamente, talmente validi che Capcom considera Dragon's Dogma come uno dei suoi "brand chiave". La saga si posiziona così a fianco di nomi storici come Monster Hunter, Resident Evil e Street Fighter.

Ovviamente si tratta solo di poche righe all'interno di un documento e non significa che Dragon's Dogma riceverà obbligatoriamente seguiti e spin-off a profusione nel corso degli anni come capita con i giochi sopra citati, ma in ogni caso considerando che si tratta solo del secondo capitolo di una saga che era rimasta in pausa per tanto tempo (il primo capitolo è del 2012, ricordiamo) è un riconoscimento importante.

Il primo capitolo non era stato un insuccesso, ma non aveva sull'immediato ottenuto un numero di vendite enorme. La pubblicazione dell'espansione Dark Arise, i continui sconti di Capcom e il passaparola lo hanno reso nel tempo uno dei preferiti degli appassionati del genere e hanno fatto in modo che rimanesse sempre al centro dei pensieri di Capcom, che ora non ha problemi a spendere parole gentili per la saga.