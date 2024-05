Huawei Pura 70 Ultra straccia la concorrenza in termini di prestazioni fotografiche

Il dispositivo è stato riconosciuto come miglior telefono fotografico da DXOMark, un risultato che a questo punto non dovrebbe sorprendere. Pura 70 Ultra ha raggiunto i vertici in tutte le categorie nei test condotti, stabilendo nuovi standard sia nella categoria "Ultra Premium" che in quella generale.

Dopo essere stato lanciato in Cina e aver fatto il suo ingresso nel mercato globale, nonostante la mancanza dei Google Mobile Services, il recentemente ribattezzato Huawei Pura 70 Ultra ha conservato intatta la sua rinomata reputazione di eccellenza nel settore della fotografia, un aspetto cruciale per gli smartphone di fascia alta prodotti dall'azienda.

I test condotti da DXOMark hanno evidenziato numerosi aspetti positivi del premium phone, dimostrando come la casa cinese riesca ancora a offrire un'esperienza fotografica eccellente nonostante non sia più considerata mainstream.

Pura qualità

Immagine promozionale

Huawei Pura 70 Ultra ha dimostrato ottime performance sia all'aperto che al chiuso, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Si è particolarmente distinto nella categoria "Amici e Famiglia", mostrandosi pronto per chi desidera catturare momenti informali; c'è da dire però che, per ottenere il titolo di miglior telefono fotografico, ha impressionato i tester di DXOMark in tutti gli aspetti.

Le foto sono state definite eccezionali, con una resa dettagliata e naturale, grazie all'ampio sensore principale da 1 pollice e all'apertura variabile della fotocamera principale (f/1.6~f/4.0).

L'autofocus si è dimostrato rapido e affidabile consentendo di catturare ogni momento con la giusta precisione.

Nonostante siano stati evidenziati alcuni piccoli difetti come il rumore nei video e l'effetto fantasma con soggetti in movimento, resta una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca una fotocamera di alta qualità su uno smartphone. Il telefono è disponibile in Italia da una settimana, con diverse opzioni di memoria e un prezzo di listino di 1.499€.

Le prime spedizioni sono previste per il 15-16 maggio, e sono disponibili promozioni di lancio che includono Huawei Watch GT3 e Huawei FreeBuds Pro 3 con cover.