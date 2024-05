Senua's Saga: Hellblade II, la psicosi della protagonista spiegata con il gameplay in un nuovo video

Ninja Theory ha pubblicato un lungo video dedicato alla psicosi e a come viene trattata in Senua's Saga: Hellblade II . Nel video intervengono psichiatri e membri del team di sviluppo, che raccontano il lavoro fatto per darle vita sullo schermo, in modo che i videogiocatori potessero sperimentarla e comprenderla meglio.

Il video

Senua e la sua malattia sarà al centro dell'esperienza

Il video ci fa capire che Senua vive in una realtà diversa da quella degli altri: vede e sente cose che gli altri non percepiscono, come poi si capirà bene anche giocando. La sua psicosi la porta ad avere allucinazioni uditive e visive, che si vivranno anche durante il gioco.

Viene ribadito che la sua realtà è plasmata dalle sue esperienze traumatiche passate, com'era stato raccontato anche nel primo episodio. Nonostante la psicosi, Senua riesce a mantenere un certo controllo e a perseguire la sua missione con stoicismo.

Nel filmato viene poi spiegato che il gioco esplora la dualità della realtà vissuta da chi sperimenta la psicosi. Senua interagisce quindi con persone che non vedono quello che le vive e non comprendono la sua prospettiva, completamente diversa dalla loro perché alterata.

Viene poi confermato che l'audio binaurale e le performance vocali renderanno l'esperienza più coinvolgente. Il gioco mira complessivamente a far comprendere meglio gli effetti della psicosi a chi non l'ha vissuta, rendendola viva sullo schermo attraverso i sistemi di gioco.

Per il resto vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade II è in sviluppo per PC e Xbox Series X/S e sarà disponibile a partire dal 21 maggio 2024. Chissà se le polemiche per il mancato marketing da parte di Microsoft serviranno a vendere qualche copia in più di questo particolarissimo gioco, che proprio per la sua unicità potrebbe avere dei problemi.