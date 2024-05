Le copie fisiche di Hi-Fi Rush sono ancora in arrivo, anche dopo la chiusura di Tango Gameworks

In altre parole, l'editore ha confermato che la questione dipende (solo o principalmente) da loro e non dalla situazione di Tango Gameworks.

Il pubblico aveva però temuto che vista la chiusura di Tango Gameworks la pubblicazione della versione fisica di Hi-Fi Rush potesse essere interrotta: per fortuna non è così. Limited Run ha infatti affermato che "a meno che da parte nostra arrivi una comunicazione opposto, Hi-Fi Rush arriverà ".

Ricordiamo che le copie fisiche di Hi-Fi Rush erano in produzione presso Limited Run Games , che non è parte di Microsoft. L'annuncio era avvenuto a febbraio e le copie sono previste sia per Xbox Series X che per PlayStation 5.

Cosa è successo ai team di Xbox

Gli autori di Hi-Fi Rush non sono l'unico team colpito dai licenziamenti

Se non siete aggiornati sulle ultime novità, facciamo il punto della situazione. Microsoft ha annunciato martedì 7 maggio che quattro team sotto Bethesda sarebbero stati chiusi. Parliamo di Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games e Roundhouse Games.

Tango Gameworks è il team di Hi-Fi Rush, come detto, ma ha realizzato anche The Evil Within e Ghostwire: Tokyo. Arkane Austin è il teamd i Redfall. Alpha Dog Games è lo sviluppatore di Mighty DOOM e Roundhouse Games era principalmente un team di supporto.

Ovviamente la reazione del pubblico non è stata positiva, ma si è focalizzata soprattutto sulla chiusura di Tango Gameworks, visto che il team ha da poco pubblicato un gioco di alto livello come Hi-Fi Rush che è stato elogiato anche dalla dirigenza di Xbox a più riprese. Ciò non è basato per impedirne la chiusura.

Un ex-Microsoft afferma però che la colpa non è tanto dei team di Bethesda, quanto di Activision e Game Pass.