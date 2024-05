Ex-Microsoft commenta la chiusura dei team Xbox: i piccoli giochi spariranno da Game Pass

Brad Hilderman, ex-PR Manager presso Microsoft, ha commentato tramite il proprio account LinkedIn la recente chiusura dei quattro team di Bethesda da parte di Xbox.

A suo parere la scelta non ha nulla che fare con Bethesda in modo diretto, ma più che altro è legato a Game Pass e ad Activision. Secondo l'ex-manager Microsoft ora vuole che Xbox generi guadagni e recuperi i soldi investiti per le acquisizioni e quindi i giochi e i team più piccoli diventano secondari, perché non rimangono titoli di punta su Game Pass abbastanza a lungo.