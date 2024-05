Nove demo di LudoNarraCon 2024 da non perdere

La sesta edizione del festival LudoNarraCon è in corso: abbiamo selezionato per voi le demo più intriganti da provare in maniera del tutto gratuita.

Centosettanta videogiochi in saldo, quaranta demo giocabili, più di cinquanta titoli parte dello showcase digitale sulla pagina Steam dell'evento. È tornato LudoNarraCon, il festival digitale che che celebra i giochi narrativi, lo fa con una ricchissima sesta edizione presentata, come di consueto, dall'etichetta di publishing indipendente Fellow Traveller (che ha portato sul mercato Genesis Noir, In Other Waters, Citizen Sleeper e No Longer Home, tra gli altri). Il festival dura dal 9 al 13 maggio e, date le tempistiche ristrette, abbiamo pensato di guidarvi nei meandri delle demo disponibili - che abbiamo potuto provare in anteprima - per aiutarvi a rintracciare le più interessanti, spaziando tra generi e tematiche differenti. Tutti i videogiochi che partecipano all'evento hanno un comune denominatore: una forte spinta narrativa. Inoltre, si tratta di produzioni dal budget ridotto, ma non per questo meno stimolanti rispetto a titoli più blasonati. Vi raccontiamo le demo più intriganti di questa edizione 2024 di LudoNarraCon.

1000xRESIST Ambientato in un futuro distopico in cui sono sopravvissuti soltanto i cloni di una ragazza immune a una malattia misteriosa, 1000xRESIST è forse la demo più sorprendente in assoluto di questo LudoNarraCon 2024 Dal cerchio al quadrato: è questo uno dei motti delle Sorelle protagoniste di 1000xRESIST. Nella Terra del futuro è stato eliminato tutto il superfluo: la popolazione è stata sterminata da una misteriosa malattia introdotta da un'invasione aliena, e soltanto una ragazza, oggi nota come ALLMOTHER, si è rivelata immune ed è riuscita a sopravvivere. Sono i suoi cloni, sei Sorelle, a perpetuare le sue memorie e a resistere all'invasione: Principal, Watcher, Fixer, Knower, Healer e Bang Bang Fire hanno nomi che connotano la funzione esercitata da ciascuna, e devono servire in maniera impeccabile ALLMOTHER. La demo copre diversi capitoli del gioco, produzione canadese pubblicata da Fellow Traveller e in uscita oggi, 9 maggio, su PC e Nintendo Switch, e si rivela decisamente più estesa rispetto alla sezione di 1000xRESIST da noi provata un anno fa. Stando agli sviluppatori, 1000xRESIST avrà una durata complessiva di circa dieci ore. Si tratta di un'avventura narrativa in cui si viaggia tra vari momenti temporali in maniera istantanea: basta uno schiocco di dita di Watcher per proiettarsi in un altro momento nel tempo, così risolvendo enigmi e scoprendo di più sull'enigmatica vita di ALLMOTHER sulla Terra del passato. Tra soluzioni di regia particolarissime, un doppiaggio eccellente e una trama fantascientifica davvero intrigante, 1000xRESIST è un titolo davvero imperdibile nell'ambito di questo LudoNarraCon.

Hauntii Hauntii non manca mai di incantare a ogni provato, e ormai la sua uscita non è lontana: riuscirà il fantasmino protagonista a uscire dal limbo in cui è sospeso? Il piccolo Hauntii è perso nei meandri dell'aldilà e vaga alla ricerca di risposte. Ha la visione di un angelo: è un Eterniano, guida per le anime perdute come lui. Per farsi strada in questo mondo per lui nuovo, Hauntii avrà a disposizione un potere davvero unico: quello di possedere gli abitanti dell'aldilà e gli oggetti lì presenti, da statue a colonne, passando per cristalli capaci di sparare proiettili d'energia. Le suggestioni del gameplay richiamano alla memoria titoli come Ghost Trick: Detective Fantasma; a fare la differenza ci pensa l'eccezionale comparto artistico, caratterizzato da una splendida bicromia e da una colonna sonora dinamica delicata e coinvolgente al tempo stesso. Le abilità di Hauntii andranno usate anche nei combattimenti, ma sembra che il focus principale dell'avventura sia dedicato all'esplorazione e al dialogo con gli spiritelli che incontreremo nel corso del nostro percorso, che dovrebbe svelare di più sulla vita passata del fantasmino protagonista. Per adesso, è bellissimo anche soltanto proiettarci all'interno di un albero e godere di una splendida vista dall'alto. Non manca molto per saperne di più, visto che la finestra d'uscita di Hauntii è vicinissima: il gioco sarà pubblicato su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox il 23 maggio.

DOLOS: Your Best Future DOLOS è un'intelligenza artificiale chiamata a scegliere in maniera inappellabile il futuro professionale delle persone. Insomma, le premesse di DOLOS: Your Best Future non sono particolarmente confortanti.. Le intelligenze artificiali sono sulla bocca di tutti, oggi. È già successo che le IA siano diventate protagoniste di videogiochi di successo, come nel caso di Eliza, memorabile racconto visivo incentrato su un programma di consulenza. In DOLOS: Your Best Future, invece, ci troviamo a impersonare un "lavoratore fantasma" chiamato a validare le decisioni inappellabili di DOLOS, intelligenza artificiale che sceglie il percorso professionale - e, quindi, anche di vita - delle persone in maniera inappellabile. Le premesse sembrano essere piuttosto distopiche, e la demo sembra confermarlo. Ci troveremo a voler aiutare le persone soggette all'arbitrio del programma, ma dovremo tenere conto anche della nostra situazione finanziaria e prestare attenzione a non essere licenziati, un po' come visto in titoli come Papers, Please di Lucas Pope. Eccellente la costruzione dell'interfaccia, anche se inizialmente un po' complessa da gestire, data la notevole mole notevole di informazioni a schermo. E poi, un futuro distopico di questo tipo potrebbe non essere molto lontano, quindi è meglio allenarsi a resistere. La finestra di pubblicazione di DOLOS: Your Best Future non è ancora stata fissata, ma per ora sappiamo che il gioco creato da Playing Paradigms uscirà su PC.

Nirvana Noir Seguito dell'imperdibile Genesis Noir, Nirvana Noir propone due versioni alternative della vita di Nessuno e, nella demo, esplora due scene tratte da questi scenari Tre anni fa, Genesis Noir è arrivato sul mercato con una carica rivoluzionaria impossibile da ignorare. Pieno di carattere - anche se non privo di imperfezioni nel suo gameplay - il lavoro di Feral Cat Den si è affermato per la sua direzione artistica originale e sopra le righe, e in molti speravano nell'annuncio di un seguito. Annuncio che è arrivato qualche tempo fa, e ora è possibile provare la demo di Nirvana Noir, che sarà pubblicato proprio da Fellow Traveller, organizzatore di LudoNarraCon. Tornano tanti personaggi già noti, tra cui il protagonista Nessuno, ora diviso tra due vite differenti. La demo esplora due scene tratte da queste esistenze separate, aprendosi con l'interrogatorio di un macellaio a opera del personaggio principale, che lavora come informatore della polizia. Questa avventura grafica sarà piena di dialoghi e intrighi, come si può constatare già nel breve spazio della demo. Nirvana Noir conferma la volontà di Feral Cat Den di porsi, a livello artistico e immaginifico, sul solco del primo capitolo della serie. Non sappiamo ancora quando la nuova avventura di Nessuno arriverà sui nostri schermi, ma sappiamo che approderà su PC e console Xbox, oltre che sul ricco catalogo di Xbox Game Pass.

The Posthumous Investigation The Posthumous Investigation è ispirato a un romanzo brasiliano del 1881 e ambientato nella Rio de Janeiro degli anni '30, animata da una deliziosa musica jazz "Memorie postume di Brás Cubas" è un romanzo dello scrittore brasiliano Machado de Assis, pubblicato nel 1881. Si tratta della storia della vita di un uomo, raccontata da lui stesso... Dopo la sua morte. È stata questa la scintilla per l'ispirazione del team di Mother Gaia Studio, che è al lavoro su The Posthumous Investigation, un'avventura investigativa in cui il protagonista dovrà indagare sulla morte proprio di Brás Cubas, su richiesta espressa del morto, che gli ha inviato una surreale lettera dall'aldilà. Gli ingredienti per una perfetta atmosfera noir ci sono tutti: il gioco è interamente in bianco e nero e la demo è impreziosita da una musica jazz che anima in maniera eccezionale le strade di Rio de Janeiro nel 1937, anno in cui è ambientata l'avventura di The Posthumous Investigation. Raccogliendo l'identità dei sospettati, interrogandoli e sottoponendo loro indizi e oggetti, si potrà proseguire nell'investigazione, partendo dalla sorella di Cubas, Sabina. The Posthumous Investigation non ha ancora una data d'uscita fissata, ma sappiamo che verrà autopubblicato dal team su PC.

Mexico, 1921. A Deep Slumber Strumento principale di Juan Aguirre, protagonista di Mexico, 1921. A Deep Slumber, è la sua macchina fotografica: il gioco esplora il Messico post-rivoluzionario degli anni '20 e approfondisce fatti storici realmente accaduti È il 17 giugno 1928, e i brindisi per il generale e Presidente del Messico Álvaro Obregón si trasformano in tragedia: il Presidente viene assassinato da un uomo che si era finto un ritrattista. Il giorno dopo, l'ispettore Cruz si mette al lavoro, interrogando - senza gentilezza - un uomo e una donna sospettati di essere parte della cospirazione che ha portato all'uccisione di Obregón. Si parte da qui per un flashback nella mente di Juan Aguirre, che ci conduce fino al 27 settembre 1921: è la prima missione del giovane come reporter del quotidiano underground El Contracorriente, e il giorno della parata organizzata proprio da Obregón, allora fresco di elezione alla presidenza, per festeggiare il centenario dell'indipendenza messicana. Strumenti di Aguirre sono il suo fiuto per gli scoop - attivabile con la pressione di un tasto - che ci aiuterà a evidenziare informatori e situazioni degne di nota, e la sua macchina fotografica, con cui il protagonista di Mexico, 1921. A Deep Slumber potrà catturare gli eventi. I personaggi sono fortemente materici, un po' come visto nel recente Harold Halibut. In questa avventura narrativa, Mácula Interactive desidera esplorare un momento cruciale della storia messicana, e lo fa con l'ausilio di istituzioni locali, quali la National Newspaper Library and il Popular Arts Museum. Non sappiamo ancora quando Mexico, 1921. A Deep Slumber verrà pubblicato; al momento, l'uscita del gioco è prevista su PC.

Follow the meaning La demo di Follow the meaning è molto breve e mostra un'avventura punta e clicca tradizionale, impreziosita da disegni realizzati a mano LudoNarraCon lascia spazio anche a videogiochi di durata piuttosto ridotta rispetto ai canoni dei mastodontici tripla A. Follow the meaning è breve nella demo - dieci minuti appena - perché sarà conciso anche nella sua versione finale, che gli sviluppatori polacchi di HiKing Mind Studio prevedono durerà circa un'ora e mezza. E va benissimo così: dalla nostra prova sono scaturite ottime sensazioni per questa avventura punta e clicca molto tradizionale, impreziosita da un mondo virtuale interamente disegnato a mano e con una storia intrigante quanto basta. Il protagonista viene attirato dalla lettera della Dottoressa Susie, che sta lavorando a una via di fuga per liberare la popolazione di questo mondo fantastico in cui il direttore dell'Ospedale ha imposto la costruzione di un Muro. A quanto sembra, il Muro è stato eretto per proteggere chi è ancora sano da una misteriosa malattia mentale che sta dilagando senza controllo. Ci troviamo a raccogliere oggetti e a impiegarli talvolta in modo un po' surreale per proseguire, cullati dai delicati tocchi di un pianoforte che crea un'atmosfera sognante, seppur piuttosto inquietante. Segnaliamo che, contrariamente a molte altre demo di LudoNarraCon, Follow the meaning è completamente tradotto in lingua italiana. La pubblicazione di Follow the meaning è prevista per il secondo trimestre di quest'anno, e quindi non dovrebbe mancare molto all'uscita di questa avventura punta e clicca su PC.

Tom the postgirl Il mondo in bianco e nero di Tom the postgirl è animato soltanto da sprazzi di rosso, a sottolineare la natura creepy di questa avventura che vede protagonista una postina poco ligia alle regole Come la demo di Follow the meaning, anche quella di Tom the postgirl è piuttosto concisa, ma non per questo poco interessante. La postina Tom, con il suo impermeabile rosso, è una delle pochissime note di colore in un mondo disegnato a mano in bianco e nero. Ci spostiamo tra le case, le chiese e le fattorie del circondario per consegnare la posta, con un piccolo twist: Tom può sbirciare dalle finestre e scegliere se consegnare i pacchi o aprirli, così potendo utilizzare gli oggetti al loro interno - spesso in maniere macabre e sconcertanti. Tom the postgirl è animato da un umorismo nero delizioso e il suo gameplay è semplicissimo: si percorre la piccola mappa per dirigersi verso la destinazione successiva e consegnare il pacco di turno... Magari dopo aver leccato dei funghi allucinogeni. Attenzione: sembra che qualcuno stia tenendo d'occhio Tom, raccogliendo sue fotografie e oggetti personali. Il videogioco, creato e autopubblicato da Oopsie Daisies, uscirà su PC in data ancora da definirsi.