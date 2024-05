Konami segnala un +69% nei profitti, soprattutto grazie ai videogiochi

Secondo i documenti di Konami, questo aumento è stato trainato in gran parte da " picchi record nel settore dell'intrattenimento digitale ", vale a dire principalmente giochi per PC, console e cellulari.

I successi dei videogiochi Konami

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 è tra i giochi citati per il successo

Nel settore dell'intrattenimento digitale, in particolare, Konami ha registrato un fatturato di 249,1 miliardi di yen, pari a un aumento del 16,7% rispetto al totale dello scorso anno.

Konami afferma che i lanci di progetti importanti come Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 e Silent Hill: The Short Message hanno contribuito al successo (anche se vale la pena notare che The Short Message è un gioco free-to-play, quindi tecnicamente non ha generato ricavi).

Konami segnala anche buoni risultati per eFootball 2024, ovvero la versione più recente del suo gioco live-service sportivo: questo aggiornamento è arrivato a settembre.

Anche il gioco Yu-Gi-Oh! Master Duel è stato accolto bene, con 60 milioni di download fino ad oggi, secondo Konami.

Quest'anno Konami ha registrato anche un importante balzo in avanti nel settore dell'intrattenimento, con un aumento dei ricavi del 35,3% rispetto all'anno precedente (26,4 miliardi di yen rispetto ai 19,5 miliardi del 2023). Il termine "intrattenimento" si riferisce ai giochi di pachislot e pachinko, ma comprende anche i giochi arcade e persino gli esports.

Infine, ricordiamo che Konami ha alzato lo stipendio ai suoi dipendenti, per il terzo anno fiscale consecutivo.